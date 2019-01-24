Mercedes-Benz позволит использовать обновления для своих машин

Штутгарт, Германия, , 09:59 — REGNUM Добавить новые опции в автомобиль уже после покупки позволит владельцам машин компания Mercedes-Benz, сообщает 24 января издание Motor1.

Обновления для мультимедийной системы, навигации и программ связи со смартфонами прямо с экрана на приборной панели смогут использовать покупатели новых моделей Mercedes-Benz A-Class, B-Class и GLE. Владельцам этих машин потребуется подключение к интернету и учётная запись Mercedes me.

Предполагается, что такая возможность увеличит привлекательность и цену автомобиля при перепродаже, поскольку новый владелец сможет самостоятельно обновить функции. Владельцам машин в европейских странах придётся использовать новый инструмент в обязательном порядк — начиная с 2020 года все новые автомобили, продаваемые на территории ЕС, должны будут иметь цифровую радиосвязь. Владельцы моделей 2019 года смогут добавить эту функцию, чтобы упростить перепродажу своих автомобилей.

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