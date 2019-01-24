К 60-летию Toyota Land Cruiser подготовлена версия Heritage Edition

Тоёта, Япония, , 09:31 — REGNUM Компания Toyota представит Land Cruiser Heritage Edition 2020 года на выставке в Чикаго в честь 60-летия знаменитого внедорожника, сообщает издание Motor1.

Модель будет выпущена тиражом 1200 экземпляров, и будет доступна только на североамериканском рынке. Новинка будет демонстрироваться на Чикагском автошоу в начале февраля, а продажи автомобиля стартуют с конца лета.

Внедорожник подготовлен в двух цветах — «полуночный черный металлик» и «жемчужная ящерица» с затемненными элементами в экстерьере, 18-дюймовыми колесными дисками BBS и винтажными логотипами на кузове. Салон Land Cruiser Heritage выполнен с отделкой из черной кожи с контрастной бронзовой прострочкой.

Техническое оснащение автомобиля останется тем же, что доступно в модели для американского рынка: 5.7-литровый бензиновый агрегат V8 мощностью 381 л.с. и с крутящим моментом 544 Нм. Двигатель сочетается с 8-скоростным «автоматом». Привод у машины — постоянный полный на базе центрального дифференциала повышенного трения Torsen с двухскоростной «раздаткой» с понижающей передачей и усиленный различными ассистирующими системами.

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