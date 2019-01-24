На вооружение армии России поступил боевой робот «Уран-9»

Москва, , 08:26 — REGNUM Боевой роботизированный комплекс «Уран-9» был принят на вооружение российской армии, об этом заявил генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев.

«Вообще, «Ураны» — это хороший научно-технический задел для дальнейших продуктов», — сказал в интервью РИА Новости и «Коммерсанту» Дмитриев.

По его словам, в настоящее время завершается производство первой серийной партии комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, роботехнический гусеничный комплекс огневой поддержки «Уран-9» предназначен для ведения разведки и уничтожения живой силы и бронетехники противника при помощи комплекса управляемого ракетного вооружения «Атака», реактивных огнеметов «Шмель-М», 30-мм автоматической пушки и 7,62 мм пулемета. Комплекс управляется дистанционно.

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