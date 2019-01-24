Первые «экспортные» автоматы АК-12 отправятся в Армению

Москва, , 08:14 — REGNUM Первой страной, куда будет поставлена на экспорт партия новейших российских автоматов АК-12, станет Армения, заявил гендиректор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев. Об этом пишет 24 января «Коммерсантъ».

"Армения будет первой страной, кроме России, которая закупит АК-12. Контракт подписан, пока мы готовим небольшую партию, в которой около 50 автоматов», — подчеркнул он.

Также Дмитриев добавил, что после того, как автомат пройдет проверку и его «попробуют его в деле», возможны закупки последующих партий. Кроме того, глава оружейного концерна сообщил, что переговоры о поставках АК-12 проводятся с представителями российских силовых ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 года замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что военное ведомство закупило первую партию серийных АК-12 из 2,5 тыс. автоматов. Закупка стала первым крупным приобретением нового стрелкового оружия для ВС РФ за последние 30 лет.

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