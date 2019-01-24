В Китае созданы базы стандартизации технологий искусственного интеллекта

Сямэнь, Китай, , 08:02 — REGNUM Исследовательские базы стандартизации двух технологий, связанных с искусственным интеллектом — распознавания голоса и обработки языков — были созданы в городе Сямэнь на востоке Китая, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Базы были созданы Национальным институтом стандартизации Китая (CNIS) и компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте Kuaishangtong. Стандартизация в сфере исследований распознавания голоса необходима для создания единой технической системы стандартов для практического применения в сфере технологий и финансов, безопасности и «умных терминалов».

Другие исследования необходимы для выработки единых стандартов в обработке языка при машинном переводе, синтезе речи и диалоговой системы, отмечает издание. Обе технологии и их применение являются ключевыми элементами в области разработки искусственного интеллекта, заявил директор института высоких и новых технологий и стандартизации информации при CNIS Сянь Куйтун.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский гигант в сфере высоких технологий компания Xiaomi намерена форсировать в ближайшие пять лет инвестиции в разработку искусственного интеллекта.

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