В России выросли продажи электромобилей

Москва, , 05:54 — REGNUM В 2018 году в России было продано 144 новых электромобиля, сообщает «АВТОСТАТ».

В 2017 году было продано 95 новых электромобилей, так что рост продаж по этой позиции составил 51,6%.

Отмечается, что в основном были куплены электромобили Nissan Leaf (76 машин), Model X (40 машин) и Model S (12 машин). Восемь автолюбителей купили новые электромобили Jaguar I-Pace (кроссовер). Было за год также продано семь Renault Twizy и один Tesla Model 3.

Основная часть покупателей — москвичи (46 человек), за ними следуют Приморье (24 покупателя) и Московская область (продано 12 машин). Десять электромобилей купили петербуржцы, пять — жители Кубани, четыре — жители Хабаровского края и столько же — жители Новосибирской области.

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