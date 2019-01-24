Четверг, 24 Января 2019 года
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Boeing успешно протестировал свое беспилотное аэротакси

Техника

Летательный аппарат способен самостоятельно взлетать и садиться обратно

Чикаго, США, 24 января 2019, 05:49 — REGNUM  Авиастроительная корпорация Boeing опубликовала отчет об успешных испытаниях беспилотного аэротакси eVTOL собственного производства.

Сообщается, что компании удалось разработать и построить опытный образец всего за один год. Летательный аппарат способен самостоятельно взлетать, зависать в воздухе на необходимое время и садиться обратно. При этом он использует лишь автономные системы управления.

Размеры БПЛА составляют 8,5 на 9 метров. Аппарат оснащен электроприводом. Предполагается, что финальная версия беспилотника сможет летать на расстояния до 80 километров. Всего планируется создать две версии аэротакси — для пассажирских перевозок и для перевозки грузов массой до 230 килограмм.

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Беспилотники
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