Четверг, 24 Января 2019 года
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Meizu представила телефон без слотов и разъемов

Техника

В нем нет даже слота под сим-карту

Москва, 24 января 2019, 05:17 — REGNUM  Китайская корпорация Meizu представила новую модель смартфона Zero, у которой отсутствуют слоты, разъемы, кнопки и даже прорезь для динамика. Об этом сообщает РБК.

Компания сообщает, что на разработку такого монолитного телефона она потратила два года. Смартфон будет оснащен влагостойким керамическом корпусом, фронтальной камерой на 20 мегапикселей и двойной камерой на задней панели на 12 и 20 Мп.

Наушники к нему будут подключаться через Bluetooth, а заряжаться Zero будет с беспроводного коврика. Слот для сим-карты заменен на технологию eSIM.

Сроки начала продаж смартфона Zero и его стоимость компания не сообщает.

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