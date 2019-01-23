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Саудовская Аравия разрабатывает электромагнитную бомбу

Техника

Эр-Рияд ведет работы в сфере создания электромагнитного оружия

Эр-Рияд, 23 января 2019, 18:07 — REGNUM  Военный новостной ресурс Defence Blog сообщил, что Саудовская Аравия ведет разработку электромагнитного оружия, которое иногда называют микроволновым оружием. В данной работе используются разработки украинской оборонной промышленности.

В ноябре 2018 года Государственное предприятие «Конструкторское Бюро «Южное» им. М. К. Янгеля» экспортировало в Саудовскую Аравию для исследовательского института King Abdulaziz City For Science And Technology технологию в виде технической документации на генератор импульсного электромагнитного излучения.

Работа над оружием, основанным на новых физических принципах, ведется в ряде стран. С учетом стоимости работ его разработку могут вести только достаточно богатые страны. Известно, что данной проблемой занимаются в США, Китае, России и Израиле. Теперь присоединилась и Саудовская Аравия.

По имеющейся информации, работа над данным оружием идет по двум направлениям: электромагнитная бомба и передвижной генератор электромагнитного излучения. Принцип действия оружия — создание мощного электромагнитного поля, которое создает перегрузку во всех устройствах на электричестве и выводит их из строя.

Таким образом, могут быть повреждены электрические сети, телефоны, сети связи, компьютеры, сотовые телефоны, GPS-устройства, смарт-карты, автомобильная электроника, медицинское оборудование, промышленные роботы, то есть все, что имеет микрочип или даже слегка продвинутую электрическую схему.

В сфере создания электромагнитного оружия есть еще направление, связанное с созданием электромагнитных пушек (рельсотронов): снаряд под воздействием мощного электромагнитного поля выталкивается с огромной скоростью на большую дальность.

Однако если говорить о Саудовской Аравии, то, скорее всего, речь идет о работах по созданию передвижного генератора электромагнитного излучения и электромагнитной бомбы.

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Военно-промышленный комплекс
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