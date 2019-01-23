LG Electronics представит смартфон G8 ThinQ на MWC 2019

Сеул, , 19:17 — REGNUM Компания LG Electronics представит свой новый смартфон на крупнейшей в мире выставки мобильной индустрии «Mobile World Congress» 24 февраля в Барселоне, сообщает YTN.

Согласно новостному источнику, компания представит смартфон «G8 ThinQ», который является своеобразным продолжением флагмана «G7 ThinQ». Известно, что телефон будет оснащен интерфейсом, которым можно управлять не касаясь экрана. Именно эта функция была показана в 10-секундном видеоприглашении на выставку.

По предварительным данным, кроме смартфона представит еще несколько продуктов, поддерживающих сеть 5G. Вся техника должна будет появиться на корейском рынке в марте 2019 года.