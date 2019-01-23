Среда, 23 Января 2019 года
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Китай разворачивает космическое сотрудничество с Египтом

Техника

В Каире подписано соглашение о создании совместного спутника

Каир, 23 января 2019, 15:26 — REGNUM  Китай подписал с Египтом в Каире соглашение о создании спутника EgyptSat-2; подписи под ним поставили торговый советник-посланник посольства КНР в арабской республике Хань Бин и руководитель Национального управления дистанционного зондирования и космической науки Египта Махмуд Хусейн, сообщает 23 января Синьхуа со ссылкой на заявление каирского посольства КНР.

Посол КНР в Египте Сун Айго отметил, что его страна готова к совместным действиям по продвижению проекта в рамках взаимодействия и обмена высокими технологиями. В свою очередь министр высшего образования Египта Халид Абдель-Гаффар подчеркнул, что две страны успешно развивают сотрудничество в сфере космоса и авиации и развил надежду на дальнейший обмен высокими технологиями.

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Космические программы иностранных государств
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