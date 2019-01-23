Китай разворачивает космическое сотрудничество с Египтом

Каир, , 15:26 — REGNUM Китай подписал с Египтом в Каире соглашение о создании спутника EgyptSat-2; подписи под ним поставили торговый советник-посланник посольства КНР в арабской республике Хань Бин и руководитель Национального управления дистанционного зондирования и космической науки Египта Махмуд Хусейн, сообщает 23 января Синьхуа со ссылкой на заявление каирского посольства КНР.

Посол КНР в Египте Сун Айго отметил, что его страна готова к совместным действиям по продвижению проекта в рамках взаимодействия и обмена высокими технологиями. В свою очередь министр высшего образования Египта Халид Абдель-Гаффар подчеркнул, что две страны успешно развивают сотрудничество в сфере космоса и авиации и развил надежду на дальнейший обмен высокими технологиями.