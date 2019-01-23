Украина передала Саудовской Аравии технологию микроволнового оружия

Киев, , 15:16 — REGNUM Конструкторское бюро «Южное» (Днепр, Украина) передало организации «Научно-технологический центр имени короля Абдул-Азиза» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) документацию на генератор импульсного электромагнитного излучения. Как уточняет ресурс «Національний промисловий портал», передача состоялась в ноябре 2018 года.

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Отмечается, что в настоящее время Украина является одним из передовых разработчиков электромагнитного (микроволнового) оружия. При этом, как сообщил директор харьковского ООО «Институт электромагнитных исследований» Юрий Ткач, поставлять его вооруженным силам Украины страна не может по определённым причинам.

По его словам, основные разработки ведутся в интересах зарубежных заказчиков. В настоящее время работы сосредоточены на создании реальных микроволновых боеприпасов, пригодных для испытаний в полигонных условиях.

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По информации источников в Минобороны Саудовской Аравии, оружие, созданное с использованием данных технологий, способно провоцировать перегрузки и разрушение электрических сетей противника. Кроме того, оно может разрушать электронные компоненты вооружения. Предполагается, что данная технология может быть применена саудовской стороной при модернизации авиационных бомб КАБ-500 или Mark 84.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Украина выбыла из десятки крупнейших поставщиков оружия. Страна заняла 11-е место в рейтинге мировых экспортеров вооружений согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Отмечается, что за последние пять лет Украина по экспорту оружия занимает долю в 1,7% всего мирового рынка. При этом основным рынком сбыта украинских вооружений остается Российская Федерация.

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