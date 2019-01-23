Среда, 23 Января 2019 года
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Renault представил обновлённый ситикар Twingo

Техника

Разработчики показали версию в цвете Mango Yellow

Булонь-Бийанкур, Франция, 23 января 2019, 10:43 — REGNUM  Автоконцерн Renault представил обновлённую версию хэтчбека Twingo. Теперь его можно будет заказать с новым цветом кузова Mango Yellow, 16-дюймовыми дисками и хромированными элементами кузова в дорогих версиях, сообщает издание «CarsWeek».

Изменения в новой версии коснулись переднего бампера — теперь он имеет увеличенную окрашенную поверхность после включения дневных ходовых огней в фары. Светодиодные ДХО удваиваются как сигналы поворота и принимают форму буквы «С», чтобы придать Twingo 2019 более элегантный вид.

Twingo с задним приводом будет комплектоваться 3-цилиндровым бензиновым двигателем объёмом 1,0 литра и мощностью 65/75 л.с., либо объёмом 0,9 литра с турбонаддувом и мощностью в 93 л.с. Оба «атмосферника» сочетаются с 5-ступенчатой «механикой», а турбомотор — с 6-ступенчатым «роботом» EDC.

Продажи новинки в европейских странах начнутся уже в 2019 году.

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