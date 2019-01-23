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Kia Motors выпустит модель автомобиля Soul Booster третьего поколения

Техника

Стар продаж начнется в феврале 2019 года

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Kia Motors выпустит модель автомобиля Soul Booster третьего поколения

Сеул, 23 января 2019, 10:48 — REGNUM  Автомобилестроительная компания Kia Motors выпустит модель автомобиля Soul Booster в Южной Корее спустя 6 лет, сообщает YTN.

Известно, что первая модель Soul Booster была выпущена в 2008 году, модель второго поколения — в 2013 году, и спустя 6 лет, в феврале 2019 года на корейском рынке появится автомобиль третьего поколения в двух конфигурациях: с 1.6 турбомотором и электромобиль.

Как сообщили представители компании Kia Motors, за неделю было оформлено 4000 предзаказов данной модели.

Кроме того, стали известны точные цены на бензиновую модель автомобиля: Prestige 19,14 млн вон (~$17 120), Noblesse 21,5 млн (~$19 230), Noblesse Special 23,46 млн вон (~$20 990).

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