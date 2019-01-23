Новый Mitsubishi Outlander появится в России в 2019 году

Москва, , 10:21 — REGNUM Продажи семиместного Mitsubishi Outlander начнутся в России до конца текущего года, передаёт издание «АвтоПАРК» со ссылкой на президента и главного исполнительного директора компании «ММС Рус» Осаму Иваба.

Подробностей о комплектации и стоимости автомобиля пока нет, как и точных сроков появления автомобиля в России.

Предполагается, что для новой версии Outlander сохранится линейка моторов: автомобиль оснащается бензиновыми двигателями 2.0 л (146 л. с) или 2.4 л (167 л. с) в сочетании с вариатором INVECS-III, либо 3.0 л (227 л. с) для версии GT с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям будет доступна версия с передним или полным приводом.

Кроссовер можно приобрести от 1 689 000 рублей, топовое исполнение доступно за 2 279 000 рублей.

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