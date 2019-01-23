В Лондоне на аукцион выставят Ford Fiesta 1978 года выпуска

Лондон, , 10:01 — REGNUM Автомобиль Ford Fiesta 1978 года выпуска с пробегом 227 километров будет выставлен на аукционе H&H Classics в феврале, сообщило издание «Motoring Research».

«Это оригинальный и аутентичный Ford Fiesta… это, пожалуй, самый маленький пробег Ford Fiesta первого поколения», — пояснил глава по продажам H&H Classics Дамиан Джонс.

Автомобиль был приобретен 40 лет назад лондонским Научным музеем. Длительное время он был частью экспозиции, посвященной истории медицины и демонстрирующей, как пожилые люди садятся и выходят из машины. Однако во время ремонта в 2017 году этаж музея, на котором располагалась машина, был закрыт на ремонт.

Из-за невозможности вывести автомобиль из помещения один из рабочих предложил снять двигатель, коробку передач и детали интерьера «Фиесты», что и было сделано. Затем автомобиль был собран заново и продан нынешнему владельцу за £11,5 тыс. (примерно 987 тыс рублей). На аукционе он планирует выручить за раритет £6500−8500 (557−730 тысяч рублей).

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