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Два вертолета «Терминатор» получил авиаполк под Ростовом-на-Дону

Техника

Летно-технический состав начал прием новых винтокрылых машин

Ростов-на-Дону, 23 января 2019, 09:53 — REGNUM  Авиационное соединение в Ростовской области пополнилось двумя военно-транспортными вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор». Об этом сообщает 23 января пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что летно-технический состав начал прием новых винтокрылых машин. В ближайшее время военные специалисты выполнят регламентные приемные работы и проверят функционирование всех систем и механизмов.

Вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» могут применяться как в боевых, так и в спасательных операциях. Вертолет может взять на борт до 36 человек и до 4 тонн груза внутри фюзеляжа, а также до 4 тонн крупногабаритных грузов на внешней подвеске.

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Военно-промышленный комплекс
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