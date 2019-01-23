«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

Москва, , 09:33 — REGNUM Специалисты «Яндекса» разработали бортовой компьютер для автомобилей, который объединит несколько сервисов компании и может управляться при помощи голосового помощника «Алиса», сообщила 23 января пресс-служба компании.

Бортовым компьютером «Яндекса» можно будет заменить штатную мультимедийную систему или музыкальный проигрыватель, при этом работа платформы будет синхронизирована с «Навигатором», «Музыкой» и «Погодой».

"Сейчас бортовые компьютеры доступны для владельцев Renault Kaptur, Renault Duster, Volkswagen Polo и Lada X-Ray разных годов выпуска. Скоро появятся устройства для автомобилей Lada Vesta, Nissan Qashqai, Toyota RAV4, Skoda Rapid и KIA Rio», — пояснили в «Яндексе».

Розничная цена устройства составит 29,9 тыс. рублей. При этом в стоимость входит установка бортового компьютера в сервисном центре и доступ в интернет на полгода. Отмечается, что первыми приобрести новинку смогут жители Нижнего Новгорода, поскольку именно там отмечен «высокий интерес к продукту».

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