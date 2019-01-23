На востоке Китая успешно испытали беспилотный автобус на трассе

Цзинань, Китай, , 09:14 — REGNUM Автобус с автопилотом завершил тестовые испытания в сетях связи 5G в городе Цзинань провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 23 января агентство Синьхуа.

Автобус с автопилотом, разработанный ведущим китайским производителей грузовиков компанией Sinotruck, прошел совокупность тестовых испытаний на беспилотное вождение. Кроме того, были протестированы системы «интернет транспортных средств», платформа слежения за безопасностью и системы автономного открытия и закрытия дверей наряду с системой автоматической парковки.

Автобус оборудован лазерным радаром, камерой высокого разрешения, интегрированными системами навигации и позиционирования. Благодаря всему этому он способен без проблем выполнять задачи в ночное время и в густом тумане, отмечает издание.

По информации Цзинаньской комиссии по экономике информационным технологиям, город начал заниматься транспортными средствами, подключенными к сети интернет, с приходом сетей пятого поколения. Город выпустил правила эксплуатации подобных транспортных средств на отдельных участках определенных дорог.

В тестовой зоне расположено семь базовых станций сетей 5G, которые позволяют обеспечить полное покрытие высокопроизводительным доступом к сети. Сеть позволяет беспилотным транспортным средствам определять свет сигнала светофора на дистанции от одного до двух километров.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплотные автобусы выйдут на экскурсионные маршруты Пекина уже к 2022 году. Прежде всего, системы будут внедряться в промышленных технопарках.

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