На Байконуре планируют отказаться от поездов для перевозки рабочих

Байконур, Казахстан, , 08:55 — REGNUM На космодроме Байконур планируют отказаться от традиционного способа перевозки рабочих — на поездах-мотовозах. Их уже постепенно начали заменять на автобусы.

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Так, для транспортного обеспечения Байконура в 2018 году, по данным источника РИА Новости на космодроме, было закуплено 11 автобусов Yutong. В планах закупить ещё не менее двух десятков автобусов. Это даст возможность полностью отказаться от рабочих поездов, что в свою очередь позволит значительно сократить расходы на содержание железнодорожного комплекса.

В настоящее время на автобусное сообщение уже переведены 31-я стартовая площадка ракет «Союз» и 112-я площадка космодрома, где располагается монтажно-испытательный корпус ракет «Союз». Ежедневно новыми автобусами перевозится около 500 человек.

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