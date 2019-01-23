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На Байконуре планируют отказаться от поездов для перевозки рабочих

Техника

Их заменят автобусами

На Байконуре планируют отказаться от поездов для перевозки рабочих
Духанин Александр Иванович. Новая дорога

Байконур, Казахстан, 23 января 2019, 08:55 — REGNUM  На космодроме Байконур планируют отказаться от традиционного способа перевозки рабочих — на поездах-мотовозах. Их уже постепенно начали заменять на автобусы.

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Так, для транспортного обеспечения Байконура в 2018 году, по данным источника РИА Новости на космодроме, было закуплено 11 автобусов Yutong. В планах закупить ещё не менее двух десятков автобусов. Это даст возможность полностью отказаться от рабочих поездов, что в свою очередь позволит значительно сократить расходы на содержание железнодорожного комплекса.

В настоящее время на автобусное сообщение уже переведены 31-я стартовая площадка ракет «Союз» и 112-я площадка космодрома, где располагается монтажно-испытательный корпус ракет «Союз». Ежедневно новыми автобусами перевозится около 500 человек.

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