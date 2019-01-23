В Китае построен самый продвинутый в мире автоматизированный поезд метро

Чанчунь, Китай, , 06:00 — REGNUM Поезд метро с восемью вагонами, предназначенный для самой продвинутой в мире автоматизированной линию метро города Чэнду, вышел из сборочного цеха города Чанчунь, столицы провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

К поезду добавлены два дополнительные вагона, в сравнении с обычными поездами метро, что позволяет увеличить количество единовременно перевозимых пассажиров в часы пик, отметили эксперты компании CRRC Changchun Railway Vehicles.

Максимальная скорость поезда составляет 100 км/ч час, при этом, вагоны поезда являются более широкими, что позволяет уместить до 3456 пассажиров за один рейс. При этом, поезда оснащены системой автоматизации четверного уровня, что позволяет им управляться автоматически или удаленно, самостоятельно определяя наличие препятствий.

Как сообщало ИА REGNUM, в метро Пекина скоро станет доступен суточный абонемент на проезд, для этого гражданам достаточно будет приобрести специальный билет.

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