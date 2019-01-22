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Армия США испытывает экспериментальную гаубицу

Техника

Экспериментальная 155-мм гаубица Brutus («Брут») была разработана на основе боевого опыта, полученного в Сирии и Ираке

Вашингтон, 22 января 2019, 19:12 — REGNUM  Сухопутные войска США опубликовали кадры, показавшие пробную стрельбу из Brutus («Брут»), экспериментальной 155-мм гаубицы. Гаубица устанавливается на грузовик FMTV 6X6. Грузовик относится к семейству средних тактических машин. Об этом сообщает новостной ресурс Defence Blog.

Американские военные отмечают, что экспериментальная 155-мм гаубица Brutus была разработана на основе боевого опыта, полученного в Сирии и Ираке

Гаубица способна использовать широкий спектр боеприпасов против защищенных и незащищенных целей, создавать препятствия для мобильности подразделений противника, блокировать маневры его бронетанковых войск, затемнять или освещать район ведения боевых действий.

Пока никаких дополнительных подробностей о гаубице не сообщается, но отмечается, что армия США заинтересована в новых, более мобильных, легких артиллерийских орудиях.

Ожидается, что новые мобильные 155-мм гаубицы могут заменить буксируемые гаубицы М119 и М777, которые в настоящее время находятся на вооружении сухопутных войск и морской пехоты США.

Можно предположить, что название гаубицы дано в честь Брута, бывшего друга Юлия Цезаря и одного из его убийц.

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