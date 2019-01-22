К 2021 году в РФ появятся 400 пунктов автоматического весового контроля

Москва, , 17:06 — REGNUM В настоящее время в РФ есть более 25 пунктов автоматического весового контроля, и их количество в будущем будет расти. Об этом ИА REGNUM 22 января заявила директор по перевозкам и эксплуатации транспорта компании Intertransavto (ITA) Виктория Роговенко, комментируя новость о том, что Конституционный суд РФ признал статью КоАП, устанавливающую штраф за управление грузовиком с перегрузом, противоречащей Конституции.

«Процесс взвешивания на стационарных пунктах весового контроля нельзя назвать полностью прозрачным, — констатировала Роговенко. — Транспортное средство проверяется в специальном коридоре дороги, в котором расположено оборудование, а фиксация происходит инспектором «от руки». Стоит отметить и то, что очередь на таких пунктах сказывается на скорости доставок. А, например, наливные и насыпные грузы без погрешности можно измерить только на идеально ровной площадке. Поэтому с ними всегда будут сложности».

По её словам, на данный момент в России более 25 пунктов автоматического весового контроля, а к 2021 году их должно быть 400.

«Отсутствие предупреждения вынуждает водителей резко сбрасывать скорость, что не только создает погрешность при измерении, но и создаёт аварийную ситуацию для других участников дорожного движения, — уточнила эксперт. — Я думаю, что на дорогах надо установить знаки, информирующие водителей о наличии пункта автоматического весового контроля заранее, а результаты АПВК должны автоматически отправляться инспектору, который только в случае нарушения останавливает авто и выписывает штраф».

Кроме того, она обратила внимание на то, что любая новая автоматизированная система нуждается в большом тестовом периоде.

«Вопрос штрафов очень спорный и пока нуждается в проработке и обсуждении, — подытожила Роговенко. — Фотофиксация, например, никак не может определить, вёз ли водитель свой личный груз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя технической службы Itella в России Дмитрия Макаревича, в РФ частные перевозчики часто пренебрегают правилами транспортировки грузов.

«На ошибочное выставление штрафов влияют и многие другие нюансы: динамические силы, такие как ускорение или торможение транспортного средства, износ примыкающего дорожного полотна, крен дорожного покрытия и т. д. Однако в целом весогабаритный контроль — это необходимость», — также добавил он.

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