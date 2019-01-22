Грузоперевозчикам в РФ советуют потратиться на весовой контроль и датчики

Москва, , 16:49 — REGNUM Чтобы избежать штрафов за перегруз, российским грузоотправителям следует озаботиться инвестициями в весовой контроль. Об этом ИА REGNUM 22 января заявил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов.

«При введении в рабочий режим различных автоматизированных систем контроля и выставления штрафов встречаются несоответствия, которые должны быть выявлены в тестовый период работы, — сказал он. — Несмотря на долгое время тестирования системы АСВГК, такие вопросы, как размер штрафов и круг ответственных за выявленный в автоматическом режиме перегруз лиц, остаются не прояснёнными до конца».

Поэтому, как полагает Миронов, в данном случае для грузоотправителей на первый план выходят превентивные меры, например инвестиции в весовой контроль на месте отгрузки.

«Для грузоперевозчиков это инвестиции в тягачи и полуприцепы с датчиками нагрузки на ось, — привел пример эксперт. — Однако все эти меры напрямую влияют на себестоимость грузоперевозок».

Напомним, как сообщил 22 января «КоммерсантЪ», Конституционный суд России установил, что части 1, 2, 3 и 6 (устанавливающие штрафы в зависимости от уровня перегруза) статьи 12.21.1 КоАП не соответствуют Конституции. Уточняется, что первое несоответствие связано с тем, что штраф для юридического лица при автоматической фиксации нарушения назначается максимальный, а второе несоответствие — с невозможностью доказать, что транспортное средство в момент нарушения перевозило груз для личных нужд водителя.