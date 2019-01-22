Ноутбук LG занесён в книгу рекордов Гиннеса

Сеул, , 16:20 — REGNUM Ноутбук одного из крупнейших южнокорейских производителей электроники LG занесён в книгу рекордов Гиннеса как самый легкий в мире. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Исследование проводилось среди 150 ноутбуков с диагональю экрана 17 дюймов — в своей категории продукт LG Gram 17 обладает наименьшим весом — всего лишь 1340 грамм.

Это уже третий раз, когда продукция компании попадает в книгу рекордов Гиннеса: до этого ноутбуки с диагоналями 15,6 и 14 дюймов были также признаны самыми легкими в своей категории.

По словам представителей компании, ноутбук оснащён ЖК-дисплеем разрешением 2560 на 1600 пикселей, может проработать до 20 часов без подзарядки. Благодаря его компактности и легкости ноутбук удобно брать с собой. Кроме того, на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе LG Gram 17 удостоился ещё одной награды — за инновации.