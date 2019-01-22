Hyundai Motor представит новый междугородний автобус Universe

Сеул, , 14:37 — REGNUM Автомобилестроительная компания Hyundai Motor представит улучшенную версию автобуса для междугородних перевозок, сообщает Maeil Business News Korea.

По сообщениям информационного источника, новая модель Universe будет выпущена в марте 2019 года. Известно, что данная модель является улучшенной версией автобуса модели Noble EX.

Длинная данной модели равна 12,5 метров, кроме того расстояние между сиденьями увеличили до 910 мм, а также увеличили количество багажных отсеков до трех (7,3 кв.м.).

Согласно представителям компании, в автобусе будет установлена система пожаротушения и система предупреждения водителя.