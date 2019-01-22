Эксперты США усомнились в существовании российской «торпеды Судного дня»

Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Американские военные эксперты поставили под сомнение существование российской «торпеды Судного дня» — подводного беспилотника «Посейдон». Об этом говорится в статье журнала The Popular Mechanics.

По мнению авторов статьи, вопросы вызывают несколько опубликованных параметров данного типа вооружения — во-первых, это относится к относительно малому атомному заряду. Специалисты подчеркивают, что, согласно утечкам в российских СМИ, «Посейдон» несет на борту ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. По словам экспертов, такой мощности недостаточно для того, чтобы вызвать цунами разрушительной силы.

Кроме того, в статье критически оценивается способность российского атомного беспилотника разгоняться в кавитационном пузыре до скорости в 200 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января стало известно, что разработанный в России подводный беспилотник «Посейдон» сможет двигаться с огромной скоростью. Аппарат будет идти к цели на глубине более километра с максимальной скоростью более 200 км/ч, заявил источник в военном ведомстве.

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