Volkswagen представил удлиненную версию Sagitar для китайского рынка

Пекин, , 08:05 — REGNUM Специалисты концерна Volkswagen выпустили обновленный седан Jetta для китайского рынка. Машина в третьем поколении носит название Sagitar и отличается длиной колёсной базы — 2 731 мм, сообщает издание «Драйв».

Если в 2012 году межосевое расстояние увеличилось на 73 мм (до 2651 мм), то сейчас прибавка составила 80 мм (до 2731 мм). Таким образом в FAW-Volkswagen намерены выделить «второй» Sagitar на фоне местной Джетты и Боры, которым «первый» Sagitar проиграл продажи.

Новый седан получил небольшие изменения в кузове — другое расположение секций заднего хода в фонарях. Для китайского рынка Volkswagen оснастил автомобиль новым мотором. Если «глобальная» Jetta комплектуется 1,4-литровым 150-сильным двигателем, то новый Sagitar вдобавок получил еще и 1,2-литровый TSI с отдачей 115 л.с. Трансмиссия представлена пятиступенчатой механической коробкой передач и семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Производство Volkswagen Sagitar нового поколения налажено на совместном предприятии FAW-Volkswagen. В продаже седаны появятся уже в марте.

Читайте также: Индия оштрафовала Volkswagen за превышение норм выбросов