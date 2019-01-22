Назван способ быстрого запуска автомобиля в сильный мороз

Москва, , 07:43 — REGNUM Регулярный прогрев двигателя позволит автовладельцу быстро заводить машину даже в сильные холода. Такой совет дал водителям эксперт Игорь Моржаретто, сообщает издание iReactor.

Зачастую автомобилистам сложно завести машину, которая простояла некоторое время на морозе. Им приходится в короткие сроки реанимировать аккумулятор, однако это получается не всегда. Больше сложностей возникает у владельцев уже не новых машин.

Моржаретто предложил регулярно прогревать машину, чтобы каждый раз не отогревать аккумулятор в тепле.

«В случае, если машиной водитель пользуется редко, нужно хоть раз в несколько дней прогревать транспортное средство. Нужно порой давать мотору проснуться», — пояснил специалист.

Если двигатель «не схватил» сразу, не стоит крутить долго, так как сядет аккумулятор. В этом случае нужно зарядиться при помощи прикуривателя, добавил он.

Эксперт отметил также, что многие автомобили на российском рынке рассчитаны на морозы в 30−40 градусов. Поэтому постоянный уход за автомобилем позволит владельцу ездить без проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 января в Москве похолодало до минус 19 градусов. Синоптики предупреждают, что ночь на 23 января может оказаться самой холодной — возможен мороз до минус 27 градусов.

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