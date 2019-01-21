Все больницы и поликлиники подключены к интернету — Медведев

Москва, , 18:13 — REGNUM Все медицинский учреждения России подключены к скоростному интернету, заявил 21 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

«Эту работу мы завершили. Все медицинские учреждения страны — а это практически 9 тысяч объектов — теперь обеспечены выходом в сеть», — сказал глава правительства.

По его словам, доступ во всех больницах и поликлиниках является широкополосным и предоставляет скорость не менее 10 Мбит/с.

Медведев отметил, что такая скорость позволяет работать с любыми массивами документов и электронными медицинскими картами. Кроме того, врачи могут в режиме удалённого доступа проводить консультации и сеансы связи между учреждениями.