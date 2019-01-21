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LG Electronics выпустила акустическую систему с искусственным интеллектом

Техника

Цена колонки будет варьироваться в пределах $220

Сеул, 21 января 2019, 16:10 — REGNUM  Компания LG Electronics выпустила акустическую систему премиум-класса с искусственным интеллектом XBOOM AL ThinQ на территории Южной Кореи, сообщает YTN.

При создании данной колонки была использована высококачественная аудиотехнология Meridian Audio. Компания LG Electronics сотрудничает с Meridian Audio с декабря 2017 года.

Колонка сертифицирована Japan Audio Societ, имеет режим автотюна и режим усиления низких частот.

Кроме того, система оснащена голосовым помощником от компании Google, с помощью которого можно поставить будильник или узнать прогноз погоды. Кроме этого, XBOOM AL ThinQ будет функционировать внутри сети системы умного дома.

С помощью голосового ассистента, встроенного в колонку, можно контролировать около 10 тыс. смарт-устройств, в том числе включать свет в комнате или отрегулировать температуру.

Цена колонки в Южной Корее — 249 000 вон (~$220).

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