В Омане открылся первый официальный магазин китайской компании Huawei

Пекин, , 11:43 — REGNUM Китайский технологический гигант компания Huawei открыла свой первый независимый магазин в Омане, сообщили в пресс-службе организации, передает 20 января газета «Жэньминь жибао».

Открытие магазина прошло в центре столицы Омана Аль-Курум города Маскат, что значительно укрепило позиции компании, как лидера в сфере инновационных технологий и продукции в Омане, добавили в компании.

«Huawei готовится открыть восемь новый магазинов, где будет продаваться продукция под брендом компании в ключевых магазинах электроники и 20 независимых магазинов электронной продукции в Омане», — поделился планами генеральный директор потребительского подразделения Huawei на Ближнем Востоке Иэн Ли.

Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия может отказаться от сотрудничества с компанией Huawei в сфере создания инфраструктуры мобильной связи пятого поколения на фоне недавнего скандала с задержанием по требованию США в Канаде финансового директора компании Huawei.

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