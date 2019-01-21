Suzuki может адаптировать мини-кроссовер Ignis для России

Москва, , 10:29 — REGNUM Российское подразделение компании Suzuki ведёт переговоры с производителем о продаже в России мини-кроссовера Ignis, передает 21 января издание «Колеса.ру» со ссылкой на главу подразделения Юта Такахаси.

По его словам, автомобиль может быть адаптирован для России.

«После того как мы определим сроки запуска машины в России, начнём обсуждать с инженерами адаптацию Ignis для России. Нам же важно не просто запустить Ignis здесь, нам важно, чтобы он имел такой же успех, как и в Европе», — пояснил Такахаси.

Отмечается, что на европейском рынке Ignis пользуется успехом: за 11 месяцев минувшего года было реализовано 41,3 тыс. таких паркетников, что на 6% превысило аналогичный показатель в отчётном периоде 2017 года. Цена модели, например, в Германии стартует с отметки в €12 740 евро (около 963 тыс. рублей).

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