Российские силовики получат 200 радиоэлектронных ружей «Пищаль»

Москва, , 09:19 — REGNUM Около 200 экземпляров радиоэлектронных ружей «Пищаль» для борьбы с беспилотниками получат российские силовики в первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщили в Ростехе.

Также сообщается, что в российские силовые структуры и организации будут направлены многофункциональные комплексы экипировки «Ратник».

"В течение первого и второго кварталов 2019 года планируется реализовать порядка 200 комплектов средств противодействия БПЛА производства концерна «Автоматика», — цитируют слова источника в госкорпорации РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года главный конструктор концерна «Автоматика» рассказал, что в России для борьбы с беспилотниками разработаны три типа оружия радиоэлектронной борьбы (РЭБ): мобильный «Сапсан», стационарный «Таран» и переносной «Пищаль».

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