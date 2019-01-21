Ford запустит в серийное производство Shelby GR-1 с двигателем V8

Ирвайн, США, , 08:05 — REGNUM Компания Ford запустит в серийное производство автомобиль Shelby GR-1 с двигателем V8 мощностью «намного выше» 700 л. с., передает 21 января издание Motor1 со ссылкой на главу ателье Superformance Лэнса Стэндера.

О готовности запустить в серию концепт 2005-го года стало известно в начале января 2019 года. Тогда в компании объявили о подписании соглашения, однако детали не разглашались до недавнего времени. По словам Стэндера, серийная версия будет комплектоваться двигателем V8, схожим с агрегатом от нового Ford Mustang Shelby GT500. Стэндер также подтвердил, что разработчики планируют оснастить автомобиль шестиступенчатой механической коробкой передач.

Компания выпустит до 325 автомобилей Shelby GR-1, однако сначала будет произведена партия от 100 до 200 машин Special Edition — с алюминиевым корпусом с возможностью окрашивания или полировки, как у концепт-кара.

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