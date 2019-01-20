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Из Google Play удалят приложения, запрашивающие доступ к журналу вызовов

Техника

Разработчикам приложений запретят получать доступ к SMS-сообщениям и журналу вызовов

Из Google Play удалят приложения, запрашивающие доступ к журналу вызовов
Pexels
Приложения на телефон

Менло-Парк, США, 20 января 2019, 10:44 — REGNUM  Из магазина мобильных приложений для устройств на базе ОС Android Google Play будут удалены все программы, запрашивающие доступ к архиву SMS-сообщений и журналу вызовов. Об этом сообщает TechCrunch.

Администрация американской компании Google изменила требования к разработчикам мобильных приложений, распространяемых через магазин Google Play. Теперь доступ к истории вызовов и SMS-сообщениям будет разрешён только для тех приложений, которые пользователи установят в качестве приложений по умолчанию для совершения звонков и отправки сообщений.

Разработчики, которые захотят сохранить возможность доступа к журналу вызовов и SMS-архиву, должны будут обратиться к администрации Google. Все приложения, требующие доступа к этим данным, но не получившие соответствующего разрешения, будут удалены из Google Play 9 марта 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года сотрудники британской компании Sophos Group, занимающейся вопросами кибербезопасности, обнаружили в магазине приложений Google Play 22 программы со встроенным вредоносным кодом. Компания Google удалила эти приложения из магазина после обращения от Sophos, однако они остались на устройствах 2 млн пользователей.

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