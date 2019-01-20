Бренды Zero и Lightning намерены выпустить электробайки нового поколения

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Американские компании Lightning и Zero намерены выпустить в нынешнем году новые модели мотоциклов на электрической тяге, сообщает 19 января Car.ru.

Электрическая новинка от Lightning будет называться LS-2018. Её максимальная скорость составит 240 км/ч при запасе хода 200 км на оном заряде батарей. При этом компания обещает снизит стоимость на новнику по акции на 3 тыясчи долларов.

Новый электробайк Zero получил название SR/F и про него известно, что силовая установка новинки будет иметь мощность 89 кВт, а питать её будет аккумуляторная батарея на 20 кВт/ч. При этом электрическая модель, фото которой опубликовано в сети, сохранит достаточно брутальную внешность.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 января, известный американский производитель электрокаров компания Tesla объявила о сокращении 7% производственного персонала из-за низкого роста финансовых показателей и необходимости низкой себестоимости её продукции на высококонкурентном рынке.