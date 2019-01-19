В Китае совершили первый звонок по мобильному телефону через сеть 5G

Шэньчжэнь, Китай, , 15:04 — REGNUM Первый звонок со смартфона с помощью сети мобильной связи пятого поколения (5G) состоялся в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает пресс-служба компании ZTE.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE и оператор связи China Unicom протестировали использование сети мобильной связи пятого поколения на прототипе 5G-смартфона компании ZTE.

Компании проверили работу китайского мессенджера WeChat, интернет-браузера, а также совершили групповой голосовой вызов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года исполнительный директор Huawei Юй Чэндун заявил, что компания выпустит первый смартфон с поддержкой связи 5G во второй половине 2019 года.