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В Китае совершили первый звонок по мобильному телефону через сеть 5G

Техника

Технологию протестировали компания ZTE и оператор связи China Unicom

Шэньчжэнь, Китай, 19 января 2019, 15:04 — REGNUM  Первый звонок со смартфона с помощью сети мобильной связи пятого поколения (5G) состоялся в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает пресс-служба компании ZTE.

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE и оператор связи China Unicom протестировали использование сети мобильной связи пятого поколения на прототипе 5G-смартфона компании ZTE.

Компании проверили работу китайского мессенджера WeChat, интернет-браузера, а также совершили групповой голосовой вызов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января 2019 года исполнительный директор Huawei Юй Чэндун заявил, что компания выпустит первый смартфон с поддержкой связи 5G во второй половине 2019 года.

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Телекоммуникации
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