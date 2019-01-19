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СМИ: запуск корабля «Союз МС-12» может быть перенесён

Техника

В предварительном плане старт «Союз МС-12» назначен на 14 марта

Москва, 19 января 2019, 13:37 — REGNUM  Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-12», запланированный на 1 марта, может быть перенесён на 14 марта, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Ранее планировалось, что корабль «Союз МС-12», который доставит на Международную космическую станцию экипаж экспедиции МКС-59/60, будет запущен 1 марта.

18 января глава госкорпорации «Роскосмос» заявил журналистам, что запуск может быть перенесён на начало апреля.

19 января источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в предварительном плане старт «Союз МС-12» назначен на 14 марта.

Ожидается, что решение о точной дате запуска будет принято до конца января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что экипажи (основной и дублирующий) корабля «Союз МС-12» прибудут на космодром «Байконур» 17 февраля для проведения тренировок и подготовки полётных скафандров.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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