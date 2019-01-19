СМИ: Facebook тестирует социальную сеть для подростков

Менло-Парк, США, , 12:09 — REGNUM Американская компания Facebook тестирует новую социальную сеть, ориентированную на подростков. Об этом сообщает TechCrunch.

По данным издания, Facebook работает над новым проектом LOL, ориентированным на подростков. Новый проект представляет собой ленту для коротких «мемовых» видеороликов и GIF-изображений. Ожидается, что LOL станет приложением для социальной сети Facebook или отдельным сервисом. Сообщается, что около 100 старшеклассников тестируют приложение в закрытом режиме.

В TechCrunch уточнили, что представитель Facebook подтвердил информацию о работе над этим проектом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Федеральная комиссия по торговле США рассматривает возможность наложения штрафа на компанию Facebook за передачу администрацией социальной сети личных данных около 87 млн пользователей третьим лицам.