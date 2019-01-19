Рогозин анонсировал проект «Государево око»

Москва, , 11:26 — REGNUM Проект орбитального мониторинга Земли «Государево око» («ГосОКО») анонсировал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозни на своей странице в социальной сети Twitter.

Проект «Роскосмоса» «ГосОКО» представляет собой систему дистанционного зондирования Земли, направленную на обеспечение мониторинга использования природных ресурсов и техногенных процессов.

Планируется, что к 2025 году российская орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли увеличится в 3 раза до 25 аппаратов.

Предполагаемый состав: 3 спутника «Ресурс-П», 5 «Канопус-В», 3 «Электро-Л», 3 «Метеор-М», 4 «Ресурс-ПМ», 3 «Арктика-М», 2 «Кондор-ФКА» и 2 «Обзор-Р».

Также будет создана единая территориально-распределительная система для сбора информации, получаемой со спутников. Рогозин отметил, что «Роскосмос» перейдёт от модели оператора спутников к новому сервису, включающему технологии обработки данных и выдачи информации на всех уровнях.

Для этого в Научном центре оперативного мониторинга Земли холдинга «Российские космические системы» будет создано «облачное» хранилище и коммерческий банк данных. Информация со спутников будет использоваться в российских сервисах мониторинга лесного фонда, сельского хозяйства и объектов инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 января в пресс-службе холдинга «Российские космические системы» сообщили, что спутники «Канопус-В» № 5 и № 6, выведенные на орбиту в конце 2018 года, передали на Землю первые снимки.