Двигатели «Прогресс МС-10» скорректировали орбиту МКС

Москва, , 10:54 — REGNUM Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована 18 января. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

18 января в 21:01 по московскому времени была запущена двигательная установка корабля «Прогресс МС-10», состыкованного с МКС. Коррекция орбиты была проведена для создания баллистических условий, оптимальных для полёта российских транспортных кораблей.

Двигатели «Прогресс МС-10» работали 500 секунд, станция получила приращение скорости на 1 м/сек.

После коррекции параметры орбиты МКС составляют:

минимальная высота над поверхностью Земли — 407,4 км;

максимальная высота над поверхностью Земли — 422,2 км;

период обращения — 92,62 мин.;

наклонение орбиты — 51,66 град.

В настоящее время на борту МКС находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (США) и Давид Сен-Жак (Канада).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провёл телефонные переговоры с администратором NASA Джимом Брайденстайном. Стороны подтвердили намерение продолжить совместную работу по программе МКС и другим проектам.