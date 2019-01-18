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Армия России тестирует шасси КАМАЗ-7950

Техника

Зависимость ВС РФ от продукции белорусского МЗКТ становится всё меньше

Москва, 18 января 2019, 16:58 — REGNUM  Российские разработчики справились с заданием в рамках ОКР «Платформа» и представили на тестирование образец шасси КАМАЗ-7950, предназначенный для мобильных ракетных установок. В сети Интернет размещено видео нового шасси.

Макетный образец КАМАЗ-7950 обладает колёсной формулой 8×8, грузоподъемностью до 40 тонн и запасом хода не менее 1000 км. Эти и другие характеристики предстоит проверить во время испытаний.

На шасси КАМАЗ-7950 могут устанавливаться ОТРК «Искандер», посты ЗРК С-400 «Триумф», противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а также другие системы. Таким образом, Вооружённые силы России будут обеспечены отечественной техникой для самого современного оружия.

Вопрос о разработке шасси возник после отказа Александра Лукашенко допустить российский капитал в собственники Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) — созданного при СССР предприятия, специализирующегося на производстве шасси для различной спецтехники, прежде всего — для мобильных ракетных установок, «ядерного щита» Советского Союза. В 2015 году белорусский политик обвинил РФ едва ли не в рейдерском захвате предприятий унаследованной РБ советской «оборонки», отметив, что у России для импортозамещения нет ни денег, ни мозгов.

В 2016 году председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что КАМАЗ может заняться производством шасси для российской военной техники в связи со срывом сделки по приобретению МЗКТ. Москва также учла опыт разрыва отношений с ВПК «постмайданной» Украины в 2014 году, форсируя замещение импорта военной продукции и продукции двойного назначения, необходимой для обеспечения национальной безопасности.

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Вооруженные силы России
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