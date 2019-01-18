Предназначенный для Арктики «Панцирь» скоро выйдет на испытания

Тула, , 15:10 — REGNUM Первый зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СА», предназначенный для работы в условиях российской Арктики, поступит в войска уже в 2019 году. Об этом в ходе посещения военного завода АО «Щегловский вал» в Туле заявил 18 января замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

По его словам, боевая машина на сегодняшний день еще находится в сборочном цехе, однако в ближайшие дни «Панцирь-СА» выйдет на испытания. Первый комплект для Арктики поступит военным в этом году, добавил Криворучко.

Напомним, АО «Щегловский вал» является дочерним предприятием «Конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», также расположенного в Туле.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря 2018 года стало известно, что в 2019 году ВКС РФ впервые получат зенитно-ракетный комплекс С-350 «Витязь», а также около десяти комплектов ЗРПК «Панцирь-С» и С-400.

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