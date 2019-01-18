Nissan представил седан Altima на гусеницах

Йокогама, Япония, , 14:52 — REGNUM Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car. Ru».

Работа над проектом заняла 250 часов. Подвеску подняли на 8 см за счет некоторого опускания переднего и заднего подрамников при одновременном подъёме компонентов подвески на 5 см.

Гусеницы были позаимствованы из гусеничной системы Dominator в American Track Truck. При ширине 38 см и длине 61 сантиметр автомобиль сможет преодолевать, в том числе глубокий снег. Таким образом, Altima-te AWD присоединился к действующему флоту гусеничных автомобилей Nissan, включая внедорожник Rogue Warrior и кабриолет 370Zki.

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