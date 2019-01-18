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Китай запустит 90 спутников наблюдения для частной аргентинской компании

Техника

Первые 13 спутников будут доставлены на орбиту несколько позже в 2019 году, их них шесть уже запущены

Пекин, 18 января 2019, 11:29 — REGNUM  Китай запустит 90 на ракете-носителей «Чанчжэн-6» с космодрома Тайюань для аргентинской компании, сообщили в частной китайской корпорации Great Wall Industry, передает 18 января агентство Сниьхуа.

Корпорация подписала соглашение на множественные пуски с частной аргентинской компанией Satellogic, специализирующейся на спутниках наблюдения за Землей. Первые 13 спутников будут доставлены на орбиту несколько позже в 2019 году. Таким образом, ракета «Чанчжэн-6» впервые доставит на орбиту иностранные спутники.

После выведение на орбиту всех 90 спутников, будет сформирована спутниковая группировка наблюдения за Землей, которая займется созданием фотографий всей Земли метрового разрешения еженедельно.

В настоящее время China Great Wall Industry Corporation (пер. Китайская промышленная корпорация «Великая стена») уже запустила шесть спутников для Satellogic, которая занимается решениями в области сельского хозяйства, лесничества, нефти и газа, финансов и страхования, используя спутниковые изображения.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен активно развивать сектор частных космических пусков, поскольку в настоящее время он ощущает серьезное отставание от Индии, которую, зачастую, заказами снабжают США. Поэтому власти Китая приняли решение приложить максимум усилий для развития сектора коммерческих пусков.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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