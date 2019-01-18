Пятница, 18 Января 2019 года
10:32:12 МСК

На Украину прибыли ещё пять «американских» тепловозов

Техника

Эксперты указывают на их низкую эффективность

Одесса, Украина, 18 января 2019, 10:31 — REGNUM  В порт Ильичёвск (переименован в Черноморск) прибыла очередная партия тепловозов от американской компании General Electric, сообщило 17 января местное издание «Таймер».

Локомотивы прибыли на борту судна BBC Aquamarine. После разгрузки их отправят на Крюковский вагоностроительный завод для финальной доработки.

Напомним, Украина закупила 30 локомотивов от американского производителя на сумму $1 млрд. Сами поезда производятся на территории Казахстана.

Читайте также: На Украине американский тепловоз назвали «Тризуб» и пустили в рейс

Как сообщало ИА REGNUM, «американские» поезда, которые уже эксплуатируются на украинских железных дорогах, не справляются с нагрузкой, им на помощь уже неоднократно направляли старые советские локомотивы.

Читайте также: «Американский» тепловоз на Украине вновь не справился с нагрузкой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие железнодорожной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить