На Украину прибыли ещё пять «американских» тепловозов

Одесса, Украина, , 10:31 — REGNUM В порт Ильичёвск (переименован в Черноморск) прибыла очередная партия тепловозов от американской компании General Electric, сообщило 17 января местное издание «Таймер».

Локомотивы прибыли на борту судна BBC Aquamarine. После разгрузки их отправят на Крюковский вагоностроительный завод для финальной доработки.

Напомним, Украина закупила 30 локомотивов от американского производителя на сумму $1 млрд. Сами поезда производятся на территории Казахстана.

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Как сообщало ИА REGNUM, «американские» поезда, которые уже эксплуатируются на украинских железных дорогах, не справляются с нагрузкой, им на помощь уже неоднократно направляли старые советские локомотивы.

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