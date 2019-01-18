В Тюмени разработали прототип «умного шлагбаума»

Тюмень, , 09:56 — REGNUM Прототип «умного шлагбаума», для работы которого не потребуется участие оператора, разработали специалисты Тюменского индустриального университета (ТИУ). В скором времени разработчики приступят к натурному тестированию оборудования, сообщает 18 января пресс-служба вуза.

«Это компактная система, которая размещается внутри стойки шлагбаума, наружу выносятся только видеокамеры. С их помощью происходит фотографирование объекта, в нашем случае — автомобиля», — пояснил специалист Центра компетенций Интернета вещей и Smart City ТИУ Алексей Осипенко.

Затем, по его словам, происходит определение места расположения номерного знака, распознавание цифр и букв, отправка полученной информации в базу данных, в которую занесены разрешённые к допуску номера. Данные сравниваются и при обнаружении номера в базе, происходит посыл команды на поднятие шлагбаума.

В настоящее время сотрудники разработчики находятся в самом начале пути. «Мы только начинаем реализовывать элементы системы. Нам ещё предстоит разобраться в том, насколько это трудоёмко, спрогнозировать объём работ, поставить их в план, оценить эффективность всех этих мероприятий. Но я не сомневаюсь, что система, которая надёжно, удобно обеспечивает комфорт и безопасность, будет востребована у жителей многоквартирных домов», — сказал Осипенко.

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