В Южной Корее продадут трех подводных роботов

Сеул, , 10:03 — REGNUM Три подводных строительных робота, разработанные корейскими специалистами, будут коммерциализированы, сообщает The Hankyoreh.

17 января Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея совместно с представителями Korea Institute of Ocean Science & Technology провели встречу, на которой решался вопрос о подписании договора и передаче данной технологии.

По результатам переговоров было решено передать подводных роботов трем частным компаниям.

В 2013 году Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея совместно с представителями Korea Institute of Ocean Science & Technology запустили проект по разработке подводного строительного робота. В 2016 году были разработаны прототипы URI-L и URI-T, а в 2017 году прототип URI-R.

Со 2 сентября по 29 октября 2018 года прошли испытания всех трех роботов на глубине 500 метров в водах японского моря.

На разработку роботов было потрачено 81,1 млрд вон (~$72,3 млн).

Модель URI-L можно использовать для экологических исследований, робот способен опускаться на глубину до 2500 метров.

Модель URI-T способен прокладывать под водой кабели и устанавливать большие конструкции на глубине до 2500 метров.

Модель URI-R можно использовать для более тяжелых работ, включая прокладывание труб под землей, дробление горных пород, сбор грунта на глубине до 500 метров.