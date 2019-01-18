«Опасный дефект»: двигатели ракеты «Ангара» могут разрушить её при старте

Москва, , 09:44 — REGNUM Специалисты обнаружили в двигателях для тяжелой ракеты «Ангара» РД-191 опасный дефект, который способен разрушить ракету при старте, сообщили в научно-производственном объединении «Энергомаш».

Отмечается, что особенностью ракет-носителей «Ангара-А5» является пакетное расположение первой и второй ступеней. Так, четыре блока первой ступени окружают блок второй. При старте двигатели создают низкочастотные колебания, сказывающиеся на работе второго — центрального — блока ракеты, который должен работать на 30% от своей мощности.

По данным экспертов, в такой ситуации в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя.

Для устранения данной проблемы разработчики внедрили в двигатели специальный усовершенствованный клапан окислителя газогенератора, обеспечивающий при тяге ниже 38% дополнительное гидросопротивление. Однако, подчеркнули специалисты, эффект от использования клапана может быть разным для отдельных экземпляров двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, пуск «Ангары-А5» должен состояться в 2019 году в рамках программы лётных испытаний этого типа ракет-носителей. В 2026 году планирует начать лётные испытания ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородной ступенью. Первый испытательный запуск может состояться в 2027 году. Разработкой эскизного проекта тяжелой «Ангары-А5В» будет заниматься Центр имени Хруничева.

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